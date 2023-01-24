Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском

Фото: группа «АСТ-54», СУ СК РФ по Новосибирской области

Опубликованы фотографии с места ДТП с четырьмя погибшими в Новосибирской области.

Во вторник, 24 января, в Коченёвском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. 4 человека погибли, еще трое получили травмы.

Как выяснили в издании «МК в Новосибирске», скорая помощь доставила двух пациентов в татарскую районную больницу и возвращалась в Новосибирск по Северному объезду. Но на трассе скорая наехала на дорожное ограждение, выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым автомобилем «Митцубиси».

Автомобиль скорой помощи после столкновения загорелся. Чтобы его потушить, к месту аварии выехали две бригады пожарных.

Следователи начали проверку обстоятельств происшествия.

По данным Минздрава, второй водитель скорой и еще двое пострадавших госпитализированы в ЦРБ.