Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском

Фото Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском
Фото Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском

Фото: группа «АСТ-54», СУ СК РФ по Новосибирской области

Опубликованы фотографии с места ДТП с четырьмя погибшими в Новосибирской области.

Во вторник, 24 января, в Коченёвском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. 4 человека погибли, еще трое получили травмы.

Как выяснили в издании «МК в Новосибирске», скорая помощь доставила двух пациентов в татарскую районную больницу и возвращалась в Новосибирск по Северному объезду. Но на трассе скорая наехала на дорожное ограждение, выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым автомобилем «Митцубиси».

Фото Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском 2

Фото Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском 3

Фото Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском 4

Автомобиль скорой помощи после столкновения загорелся. Чтобы его потушить, к месту аварии выехали две бригады пожарных.

Фото Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском 5

Фото Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском 6

Следователи начали проверку обстоятельств происшествия.

Фото Появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском 7

По данным Минздрава, второй водитель скорой и еще двое пострадавших госпитализированы в ЦРБ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23986
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21214
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
14276
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12346
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10379
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
10055
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9402
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска