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Следователи СКР передали в суд дело о мошенничестве с землёй у Бердского залива на 17 млн

Фото Следователи СКР передали в суд дело о мошенничестве с землёй у Бердского залива на 17 млн
Фото Следователи СКР передали в суд дело о мошенничестве с землёй у Бердского залива на 17 млн

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В городе Бердске Новосибирской области закончилось расследование уголовного дела о мошенничестве с землёй в Речкуновской зоне: перед судом предстанет 52-летний предприниматель из Новосибирска.

В основу уголовного дела легли события 2013-2015 годов. В конце августа 2022 года прокуроры заинтересовались продажей земельного участка юридическим лицам Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области. Тогда он оценивался в пять миллионов рублей, но, как оказалось позже, мошенничество имеет куда большие масштабы.

«По данным следствия, в 2013-2015 годах 52-летний обвиняемый, занимая должности директора ООО «Пласттрейд» и ООО «Садовод», представил в Территориальное управление Росимущества и Арбитражный суд Новосибирской области подложные документы о том, что в собственности возглавляемых им юридических лиц находится ряд объектов недвижимости, расположенных на участках в Речкуновской зоне отдыха в городе Бердске», — сообщили о результатах расследования в СУ СКР по Новосибирской области.

Ущерб с выводом земель из категории лесного массива оценивается в 17 миллионов рублей. Обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) проходит 52-летний предприниматель из Новосибирска. На сами участки наложен административный арест.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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