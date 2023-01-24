Совет эксперта: как грибы помогают тренировать и усиливать врожденный иммунитет

Фото: «Микаголд Плюс»

Как защитить себя и свою семью от вирусов с помощью грибов? Разбирается журналист Сиб.фм.

Врожденный иммунитет — это способность организма обезвреживать вирусы, микрорганизмы, а также опухолевые клетки. Это самая древняя защитная система для всех видов растений и животных. Система включается уже через несколько секунд после проникновения вируса в организм. Далее происходит укрепление барьеров, увеличение количества клеток врождённого иммунитета, усиление синтеза интерферонов, лизоцима и других противовирусных факторов врождённого иммунитета. Более того, активизация приобретенного иммунитета, т.е. синтез антител также управляется системой врожденного иммунитета.

По словам эксперта, в работе организма особенно важна оптимизация иммунных клеток, то есть отсутствие чрезмерных реакций. Дело в том, что при вирусных инфекциях зачастую опасность таит не сам вирус, а чрезмерная реакция организма на этот вирус. Оптимизация достигается регулярным воздействием некоторых веществ, например грибковых полисахаридов или фрагментов бактерий. Это соответствует понятию «тренированный» иммунитет. Уместна аналогия с профессиональным спортсменом и новичком. При «тренированном» врожденном иммунитете вирус не может даже проникнуть в организм. Далее его встречают противовирусные барьеры на уровне крови и других тканей. Но если даже вирус проник в клетку, его размножение блокируется интерферонами.

Однако на примере СOVID-19 мы могли наблюдать, как вирус легко «пробивал» врожденный иммунитет людей во всех странах и континентах. Возможно ли управление врожденным иммунитетом? Укрепление и усиление? Возможно! За последние десятилетие несколько Нобелевских премий по медицине и биологии было присуждено именно за работы в области врожденного иммунитета, в том числе, в области управления врожденным иммунитетом.

Наиболее эффективными препаратами являются именно полисахариды грибов, а также измененные дрожжевые полисахариды, и некоторые полисахариды водорослей. Полисахариды таких грибов, как рейсши (ганодерма), шиитаке и чаги наиболее известны. Однако в последние годы большое внимание уделяется лиственничному агарикус (ларикс). Этот гриб превосходит все известные именно по противовирусному и противоопухолевому действию. Есть сведения, что экстракт агарикуса сам по себе обладает прямым противовирусным и противоопухолевым действием. Комбинация экстрактов этих грибов воздействует на все звенья врожденного иммунитета. Накопленные результаты использования экстрактов этих грибов при инфекции СOVID-19 показали, что большая часть людей, принимавшая с профилактической целью экстракты этих грибов, вообще не болела. В тех же случаях, когда болезнь развивалась, тяжелые формы не отмечались.

Где же найти эти грибы в безопасной и эффективной форме для прима? В Новосибирске создан капсульный препарат БАД «Микаголд Плюс», в составе которого экстракты грибов агарикуса (ларикс), рейсши и чаги. Опыт использования этого препарата насчитывает более 10 лет. Он рекомендован для профилактики вирусных инфекций во всех возрастных группах. Эффективная доза — 1 капсула. Побочные эффекты не отмечены.

Продукт зарегистрирован как БАД, его можно приобрести по ссылке на сайте «Озон».

Если у вас появились вопросы, наш врач проведет индивидуальную консультацию и поможет назначить программу и схему приема продукта.

Онлайн-консультация проводится бесплатно по WhatsApp: +7 (960) 789-57-44.

Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.99.11.003.R.002632.08.22 от 10.08.2022 г.