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Стоимость экопарка «Хомутина» в Новосибирской области снизилась на 335 миллионов рублей

Фото Стоимость экопарка «Хомутина» в Новосибирской области снизилась на 335 миллионов рублей
Фото Стоимость экопарка «Хомутина» в Новосибирской области снизилась на 335 миллионов рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Стоимость экопарка «Хомутина» под Новосибирском переоценили в меньшую сторону.

Создание экопарка «Хомутина» в Маслянинском районе Новосибирской области обойдется в 166,5 миллиона рублей. Об этом сообщила районная администрация.

Ранее объект оценивали в 500 миллионов рублей — такую стоимость парка называл в 2021 году министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. По первоначальному плану, в экопарке должно было быть место сплава на реке, сооружения для занятий экстремальными видами спорта и усадьба с пасекой.

Согласно новой модели проекта, в 2023-2024 годах на территории парка организуют детский лагерь на 150 человек с сафари-тентами для проживания детей, шатрами, модульной столовой, а также санитарный и душевой блоки. На это выделят 25,6 млн рублей. Курировать проект будет Министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Еще 15 миллионов от Минтранса уйдут на ремонт дорог до парка, а 5 миллионов от администрации Маслянинского района потратят на создание инфраструктуры. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Несмотря на уменьшенный бюджет, места для занятий спортом также построят: на них выделят 120 миллионов рублей по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». На них возведут теннисные корты, скалодром, веревочный парк и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что всесезонный экопарк «Истоки» построят в новосибирских «Стрижах».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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