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общество

В Новосибирске задержан экс-директор театра "Красный факел" Кулябин по делу о растрате

Фото В Новосибирске задержан экс-директор театра "Красный факел" Кулябин по делу о растрате
Фото В Новосибирске задержан экс-директор театра "Красный факел" Кулябин по делу о растрате

Фото: «Театрал»

В Новосибирске бывшего директора театра Красный факел Александра Кулябина подозревают в растрате денег.

Бывшего директора театра Красный факел Александра Кулябина подозревают в растрате денежных средств на сумму более 1,8 миллиона рублей. 23 января на него завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено при взаимодействии региональных прокуратуры, ФСБ и МВД.

На момент публикации Александр Кулябин задержан, в его квартире проводят обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование дела будет контролировать прокуратура области.

Напомним, Кулябина уволили с позиции директора театра 23 декабря 2022 года без объяснения причин.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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