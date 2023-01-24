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В Новосибирске на новом ЛДС готовят ледовое поле

Фото В Новосибирске на новом ЛДС готовят ледовое поле
Фото В Новосибирске на новом ЛДС готовят ледовое поле

Фото: правительство НСО

В Новосибирске начались работы по созданию ледового поля на новом ЛДС.

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» приступили к работам по подготовке к заливке ледового поля. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области. Процесс начался с покраски технологической плиты основной арены, которая будет служить основанием ледового корта.

«Перед намораживанием льда бетонную плиту тщательно очищают и промывают чистой водой, без использования специальных средств бытовой химии. Затем мы приступаем к покраске. Для этого используется морозоустойчивая ярко-белая акриловая краска, которая наносится в три слоя. Сегодня мы завершаем второй, завтра приступим к третьему. После полного просушивания плита охлаждается и можно приступать к следующему этапу – наращиванию массива льда», – прокомментировал директор ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов.

В правительстве отметили, что подготовка плиты — важный этап создания ледового поля, так как является основой для дальнейшего поддержания температуры ледового покрытия.

Ранее в Новосибирске начали работы по осмотру и приёмке помещений нового ледового дворца. Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов и директор эксплуатирующей организации ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов провели инспекционный обход помещений ЛДС.

Напомним, ранее парк «Арена» перед новым ЛДС в Новосибирске открыли для посещения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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