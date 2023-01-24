В Новосибирске определились застройщики-лидеры по объему ввода жилья за 10 лет

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев назвал лидеров по вводу жилья среди застройщиков в Новосибирске.

ТОП-5 по суммарному вводу жилья в Новосибирской агломерации составляют

«ВИРА-Строй»; «Брусника»; «Дискус»; Концерн «Сибирь»; ГК «Стрижи».

Аналитик отметил, что рейтинг по вводу жилья за 1 год, как правило, не отражает общего положения на рынке. Суммарный итог работы компании за 10 лет существенно снижает шансы новых игроков, однако, по мнению Николаева, более объективно демонстрирует значимость застройщика в регионе.

В первой пятерке только компания «Дискус» специализируется на панельном домостроении. В 2015 году застройщик ввел 224 тысячи квадратов, абсолютный рекорд в регионе за все годы, но сегодня теряет свои позиции по заделу.

Во второй пятерке «СибирьИнвест», КПД «Газстрой», «Энергомонтаж», «Первый Строительный Фонд» и КМС. Из второй пятерки 3 компании возводят преимущественно панельные дома.

В ТОП -20 из компаний, продолжающих деятельность в Новосибирской области вошли: «Новосибирский Квартал», ДАР, ГК АКД, ГК «Расцветай», МЕТА, ГК Союз, СЛК, СМСС, ТДСК.

Суммарный ввоз каждого застройщика из ТОП-5 превышает 550 тысяч квадратных метров жилой площади квартир, из ТОП 20 больше 200 тысяч квадратов. Доля каркасно-монолитного строительства 20-ки лидеров составляет 64%. Чуть меньше, чем в целом по рынку.