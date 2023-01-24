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общество

В Новосибирске осудили стрелявшую из автомата 36-летнюю женщину

Фото В Новосибирске осудили стрелявшую из автомата 36-летнюю женщину
Фото В Новосибирске осудили стрелявшую из автомата 36-летнюю женщину

Freepik, authors: N Rotteveel

Жительница Новосибирска устроила стрельбу из автомата во дворе жилого дома и угрожала расправой за замечания.

Жительница Новосибирска устроила стрельбу из автомата во дворе жилого дома. Женщине сделали замечание, на что она начала угрожать оружием, пишет Прецедент.

Инцидент произошел в августе 2022 года на улице Красный Факел в Новосибирске.

36-летняя дебоширка начала стрельбу из охолощенного автомата «СХ-АК-103». Жильцы дома сделали сибирячке замечание, но в ответ она стала им угрожать охолощенным пистолетом «Р-411».

«Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили в прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после ранения четвероклассницы.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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стрельба
Новосибирская область
женщина
уголовная ответственность
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