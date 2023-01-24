Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске прошла акция в поддержку донорства костного мозга

Фото В Новосибирске прошла акция в поддержку донорства костного мозга
Фото В Новосибирске прошла акция в поддержку донорства костного мозга

Фото: Сбер

Более 750 сотрудников Сбера поддержали донорство костного мозга. Акция прошла в офисах банка в 25 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Иркутске, Калининграде, Перми, Воронеже, Хабаровске и других городах. В Сибири к акции присоединилось более 70 сотрудников из Новосибирска и Омска.

В рамках мероприятия сотрудники банка сдали образцы буккального эпителия и вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Идея привлечения в регистр возникла у волонтёров банка, они организовали отдельное сообщество доноров костного мозга. Его главная задача — заинтересовать этим видом донорства как можно больше людей, развеять мифы и помочь тяжелобольным пациентам.

«Помогать людям — в ДНК сотрудников банка. Наши волонтёры становятся донорами сами и вовлекают в это движение других: проводят благотворительные и образовательные акции. И это реальная возможность сделать мир лучше, спасая самое дорогое — жизни людей», — рассказала Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбера.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

благотворительность
донорство
Сбербанк
костный мозг
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24061
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21272
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
14949
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12397
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10393
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
10076
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9420
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска