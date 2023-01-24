В Новосибирске выставили на торги недостроенную гостиницу за 599 миллионов рублей

Фото: Freepik.com

В Новосибирске продают участок земли с недостроенной гостиницей за 599 миллионов рублей.

На сайте Российского аукционного дома (РАД) появился лот из Новосибирска — недостроенная гостиница на улице Петухова в Советском районе. Начальная цена за комплекс зданий составляет 599 миллионов рублей.

В стоимость лота входит участок земли 4 гектара, недостроенные здания гостиницы и торгового центра. Торги пройдут 31 января.

В информации об аукционном лоте значится, что в 2014 году здание гостиницы обследовали и установили, что конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. Какое состояние у них в 2023 году, спустя 9 лет после проверки, не уточняется.

По данным РАД, на этой территории можно строить в том числе и жилые дома, поэтому она имеет большой потенциал для развития.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске дали тепло и свет в номерах гостиницы «Турист». Её пытаются достроить с 1968 года.