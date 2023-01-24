Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

бизнес недвижимость общество

В Новосибирске выставили на торги недостроенную гостиницу за 599 миллионов рублей

Фото В Новосибирске выставили на торги недостроенную гостиницу за 599 миллионов рублей
Фото В Новосибирске выставили на торги недостроенную гостиницу за 599 миллионов рублей

Фото: Freepik.com

В Новосибирске продают участок земли с недостроенной гостиницей за 599 миллионов рублей.

На сайте Российского аукционного дома (РАД) появился лот из Новосибирска — недостроенная гостиница на улице Петухова в Советском районе. Начальная цена за комплекс зданий составляет 599 миллионов рублей.

В стоимость лота входит участок земли 4 гектара, недостроенные здания гостиницы и торгового центра. Торги пройдут 31 января.

В информации об аукционном лоте значится, что в 2014 году здание гостиницы обследовали и установили, что конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. Какое состояние у них в 2023 году, спустя 9 лет после проверки, не уточняется.

По данным РАД, на этой территории можно строить в том числе и жилые дома, поэтому она имеет большой потенциал для развития.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске дали тепло и свет в номерах гостиницы «Турист». Её пытаются достроить с 1968 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21011
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
16304
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
12712
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12165
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10329
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9973
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9682
Агитбригады «Русского Радио» дали первый концерт в Новом году