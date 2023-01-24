В Новосибирской области оставили в силе приговор экс-полицейскому за убийство трансгендера

Фото пресс-службы Управления судебного департамента НСО

В Новосибирской области суд оставил в силе приговор экс-полицейскому Денису Калинину по делу об убийстве трансгендера.

Суд в Новосибирской области оставил в силе приговор 20 летнему Денису Калинину, который убил свою девушку-трангендера Викторию Басаковскую. Экс-полицейский был осужден к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Вынесенное ранее наказание не устроили семью убитой девушки, родственники подали апелляцию. Они считают, что преступление было совершено с участием третьего лица.

По словам адвоката семьи Аси Патерик, мать погибшего заявляла об исчезновении у погибшей крупной суммы денег.

Приговор по делу экс-полицейского в сентябре 2022 года выносил Иситимский районный суд. Он также назначил 20-летнему Калинину возместить моральный вред в 1 миллион рублей.

Напомним, 5 октября 2020 года в Искитимском районе была задушена 24-летняя девушка-трансгендер. Тело Виктории Басаковской было обнаружено 13 октября 2020 года. Несмотря на то, что трансгендер по паспорту всё ещё оставался Николаем, Денис Калинин с девушкой встречался. Как рассказывали знакомые, он её жутко ревновал и очень разозлился, узнав о том, что она работает в эскорте.