Фельдшер и водитель скорой погибли в ДТП под Новосибирском

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Фельшдер и сменный водитель экипажа скорой помощи погибли в ДТП на Северном обходе в Новосибирской области.

В Минздраве Новосибирской области рассказали подробности смертельного ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Северном объезде. В аварии погибли фельдшер и сменный водитель.

Как сообщает "МК в Новосибирске", экипаж скорой доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. ДТП произошло, когда медики возвращались обратно.

«В машине находились три человека: фельдшер и два водителя», — сообщили в Минздраве

В ведомстве добавили, что второй водитель скорой и еще двое пострадавших госпитализированы в ЦРБ.

Сейчас из состояние оценивают врачи, изучается вопрос необходимости привлечения санитарной авиации.

«Сейчас врачи ЦРБ и специалисты санитарной авиации оценивают их состояние и характер травм», — добавили в Минздраве.

Всего в ДТП погибли 4 человека.