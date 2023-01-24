В Новосибирской области заработала электричка с USB и удобными сидениями

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На Западно-Сибирской железной дороге на маршрут вышел новый электропоезд.

Комфортабельный электропоезд заработал на пригородных маршрутах Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Состав, изготовленный в конце прошлого года, включает в себя разнообразные средства для повышения комфорта пассажиров.



«Он включает в себя 8 вагонов, которые оборудованы мягкими сидениями с удобными высокими спинками, USB-портами для зарядки мобильных устройств, биотуалетами, современной климатической системой кондиционирования воздуха в салонах и тамбурах, системой видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности», — сообщили в правительстве.



Также в новых поездах оборудовали безбарьерную среду — в салонах установили подъемники и крепления для инвалидных колясок. Кроме того, санузлы также приспособлены для людей с ограниченными возможностями, а информационные таблички в салоне дублированы шрифтом Брайля.



Ранее Сиб.фм писал, что 2 февраля 2023 года в Новосибирск отправился первый прямой поезд из Узбекистана с 2020 года. Железнодорожное сообщение с Узбекистаном было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее под Новосибирском машинист поезда спас потерявшуюся девочку.