В новосибирском театре "Красный факел" назвали подставой задержание экс-директора Кулябина

Фото: Красный факел

В Новосибирске сотрудники театра "Красный факел" прокомментировали задержание экс-директора Александра Кулябина по уголовному делу о крупной растрате.

Во вторник, 24 января, в Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел" Александра Кулябина. Его подозревают в растрате денег на сумму более 1.8 миллионов рублей

Уголовное дело было возбуждено при взаимодействии региональных прокуратуры, ФСБ и МВД.

Как рассказали Сиб.фм сотрудники «Красного факела», сейчас в квартире Кулябина, а также в самом театре проходят обыски.

"Да, какие-то госорганы ходят, бумажки проверяют везде", — сообщила сотрудница на условиях анонимности.

Бывшие коллеги Кулябина в беседе с журналистом Сиб.фм отметили, что считают дело против Кулябина надуманным. Сотрудники не исключают, что причиной уголовного преследования стал недавний скандал с высказыванием его сына о СВО.

«Это подстава», — резюмировал собеседника издания.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно об увольнении Александра Кулябина из театра без объяснения причин. Его сын, Тимофей, на интервью в США высказал свое мнение по поводу спецоперации на Украине.

Заммэра Новосибирска Анна Терешкова отреагировала на увольнение Александра Кулябина с поста директора театра "Красный факел".

"Сын, как и любой человек, имеет право на свое мнение, он его высказал. Его я не готова комментировать. Но почему это все легло на отца, на целый театр – тут есть вопросы", — отметила Терешкова.