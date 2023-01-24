Врачи рассказали, во сколько нужно ложиться спать для бодрости

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По словам врачей, организму требуется не менее 6-8 часов сна, для бодрости и поддержания здоровья.

Врачи из Самары поделились основными правилами здорового сна. По их словам, для полного восстановления организма нужно каждые сутки спать по 6-8 часов. Иначе человек будет чувствовать себя уставшим и у него ухудшится общее состояние здоровья, пишет sovainfo.ru.

Как отмечают специалисты, важно также засыпать до 23:00, так как именно в этот период начинает вырабатывать сна — мелатонин. Именно он замедляет процессы старения, влияет на уровень гормона роста, помогает бороться со стрессом, уменьшает жировую прослойку в теле, обладает противораковым свойством и поддерживает иммунитет.

Из-за недостатка сна может ухудшится работа головного мозга. А хронический недосып может привести к ухудшению памяти, раздражительности и эмоциональному выгоранию.

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