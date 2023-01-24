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общество

Врачи рассказали, во сколько нужно ложиться спать для бодрости

Фото Врачи рассказали, во сколько нужно ложиться спать для бодрости
Фото Врачи рассказали, во сколько нужно ложиться спать для бодрости

Freepik, authors: FreshSplash

По словам врачей, организму требуется не менее 6-8 часов сна, для бодрости и поддержания здоровья.

Врачи из Самары поделились основными правилами здорового сна. По их словам, для полного восстановления организма нужно каждые сутки спать по 6-8 часов. Иначе человек будет чувствовать себя уставшим и у него ухудшится общее состояние здоровья, пишет sovainfo.ru.

Как отмечают специалисты, важно также засыпать до 23:00, так как именно в этот период начинает вырабатывать сна — мелатонин. Именно он замедляет процессы старения, влияет на уровень гормона роста, помогает бороться со стрессом, уменьшает жировую прослойку в теле, обладает противораковым свойством и поддерживает иммунитет.

Из-за недостатка сна может ухудшится работа головного мозга. А хронический недосып может привести к ухудшению памяти, раздражительности и эмоциональному выгоранию.

Напомним, невролог Воронина рассказала, о каких болезнях говорит постоянная сонливость.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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