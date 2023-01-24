Завалит с головой: в Новосибирске синоптики предупредили о затяжном снегопаде в январе 2023 года

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Обширный циклон накрыл Новосибирскую область и уже изрядно засыпал все пути-дороги. По данным региональных метеорологов, такая погодная тенденция будет сохранятся в течение всей текущей недели.
Эти строки из песни популярного российского вокалиста очень точно отражают нынешнюю погодную ситуацию в столице Западной Сибири. С начала текущей недели снег в Новосибирске буквально блокировал и без того переполненные городские магистрали. В 100-бальных пробках стоят не только легковые автомобили, но и общественный транспорт на своих выделенных линиях. Дорожники и дворники не успевают вывозить и плавить выпавший снег.
Сибирская зима-2023, словно чувствуя свой неизбежный финал, решила выдать «на гора» повышенную норму осадков. Ситуацию осложняет межфронтальная зона со смещающимся циклоном, в которой оказалась практически вся территория региона, пояснили в Новосибирском отделении гидрометцентра России.
По словам экспертов регионального гидромета, снегопады будут чередоваться с прояснениями, во время которых температура воздуха, естественно, будет понижаться (по области до минус 25 градусов). Так, 25-26 января 2023 года на город и область обрушатся метели с порывистым ветром, доходящим до 17 м/с. Температура атмосферного воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 8-15 градусов по Цельсию.
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