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Жительница Новосибирска пожаловалась на американскую сим-карту в купленном новом iPhone

Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на американскую сим-карту в купленном новом iPhone
Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на американскую сим-карту в купленном новом iPhone

Фото: Freepik.com

Жительница Новосибирска купила новый iPhone с сим-картой из США.

Девушка оставила комментарий на сайте Flamp с жалобой на то, что при покупке нового iPhone в магазине Новосибирска в нём была SIM-карта прошлого владельца из США. Компания ответила на негативный отзыв.

Жалоба девушки заключалась в том, что телефон продали ей под видом нового.

Впрочем, спустя время девушка уточнила, что покупала телефон в Кемеровской области, хоть и оставила отзыв магазину в Новосибирске.

Журналист «АиФ-Новосибирск» запросил комментарий у компании DNS по поводу инцидента. В магазине ответили, что SIM-карта в телефоне принадлежала американской транснациональной телекоммуникационной компании.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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