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общество

Жительница Новосибирска пожаловалась на грубое обращение в детской больнице

Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на грубое обращение в детской больнице
Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на грубое обращение в детской больнице

Фото "АиФ-Новосибирск"

В Новосибирске мать 13-летнего школьника обвинила медиков больница в грубом обращении с сыном.

В Новосибирске мама 13-летнего мальчика, который лежал в одной из детских больниц с сотрясением мозга, обвинила младший медперсонал в грубом отношении к пациентам. Женщина написала отзыв на сайте Flamp.

По словам мамы мальчика, ее сыну пришлось лежать одному в палате, так как ему уже исполнилось 13 лет. Мальчик провел в больнице чуть больше недели, по словам сибирячки, за этот период медсёстры и техничка больницы позволяли повышать голос на детей.

«Не понимаю, кто позволил повышать голос на чужих детей», — поделилась в своем отзыве женщина.

Также женщина обратила внимание на то, что её сыну запрещали передавать продукты.

«Передать еду и напитки кроме зелёных яблок, воды и булок без сахара нельзя было, хотя у других детей почему-то были совершенно другие продукты и приносили разное печенье и соки», — добавила жительница Новосибирска.

В своем отзыве женщина отметила, что разговор с лечащим врачом о поведении персонала не дал никакого результата.

 

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Автор:
Токарева Мария
журналист

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