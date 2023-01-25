Блогер Лоза оценил творчество рэп-исполнителя SHAMAN

Фото youtube.com / SHAMAN

По словам блогера Юрия Лозы, патриотические песни SHAMANа хочется слушать.

Российский и советский исполнитель, поэт, писатель, композитор, блогер Юрий Лоза оценил творчество рэп-исполнителя SHAMAN. По его словам, его патриотические песни хочется слушать, пишет Pravda.Ru.

«Две песни исполнителя SHAMAN сейчас бьют рекорды по количеству прослушиваний. Они обе патриотического направления. Людям нужно обязательно подпитывать свой патриотизм, веру, любовь к Родине. Вот такие песни нужны», — высказал свою точку зрения Лоза.

Как отмечает блогер, то, что написал SHAMAN, это хорошие песни патриотического содержания. Их хочется слушать. Сейчас практически не осталось авторов, которые могут по заказу написать что-то стоящее, добавил он.

Напомним, критик Рудченко оценил исполнение гимна от SHAMAN на троечку.