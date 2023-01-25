Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Блогер Лоза оценил творчество рэп-исполнителя SHAMAN

Фото Блогер Лоза оценил творчество рэп-исполнителя SHAMAN
Фото Блогер Лоза оценил творчество рэп-исполнителя SHAMAN

Фото youtube.com / SHAMAN

По словам блогера Юрия Лозы, патриотические песни SHAMANа хочется слушать.

Российский и советский исполнитель, поэт, писатель, композитор, блогер Юрий Лоза оценил творчество рэп-исполнителя SHAMAN. По его словам, его патриотические песни хочется слушать, пишет Pravda.Ru.

«Две песни исполнителя SHAMAN сейчас бьют рекорды по количеству прослушиваний. Они обе патриотического направления. Людям нужно обязательно подпитывать свой патриотизм, веру, любовь к Родине. Вот такие песни нужны», — высказал свою точку зрения Лоза.

Как отмечает блогер, то, что написал SHAMAN, это хорошие песни патриотического содержания. Их хочется слушать. Сейчас практически не осталось авторов, которые могут по заказу написать что-то стоящее, добавил он.

Напомним, критик Рудченко оценил исполнение гимна от SHAMAN на троечку.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

блогер
творчество
рэп
песня
Комментарии
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24523
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21725
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
17001
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12843
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10173
Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян
7958
В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям
7249
В Новосибирске стаффордширский терьер запрыгнул в машину пенсионерки попросить о помощи