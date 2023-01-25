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Борьбу врачей с ОРВИ и туберкулёзом в Новосибирске проверит федеральный эксперт

Фото Борьбу врачей с ОРВИ и туберкулёзом в Новосибирске проверит федеральный эксперт
Фото Борьбу врачей с ОРВИ и туберкулёзом в Новосибирске проверит федеральный эксперт

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Работу Новосибирской области по борьбе с инфекциями оценят федеральные эксперты.

Новосибирскую область посетили с рабочим визитом специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. они проверят, как регион справляется с инфекционными заболеваниями — гриппом, ОРВИ и туберкулёзом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Со специалистами встретились первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Федеральные эксперты контролируют работу региональных центров ежегодно. Сейчас их цель — проверить, как за прошедшие 2-3 года прошла реорганизация противотуберкулёзной службы в области.

По словам Юрия Петухова, руководство региона уделяет особое внимание борьбе с туберкулезом.

«Построен и полностью оснащен диагностический корпус детской областной больницы, чтобы обеспечить единый подход к лечению на стационарном и амбулаторном этапе, объединены туберкулезная больница и противотуберкулезный диспансер», — передает слова заместителя губернатора пресс-служба Минздрава.

Кроме туберкулезных больниц они проверят одну из городских поликлиник, инфекционную больницу и центр по борьбе со СПИДом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что больные туберкулезом жители Новосибирской области более года уклонялись от обследования.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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