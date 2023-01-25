Эксперт назвала способы восполнения энергии

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По словам эксперта Ирины Лидерман, наиболее мощное восполнение энергии происходит при голодании.
Специалист по работе с подсознанием и наставник по быстрой трансформации жизни Ирина Лидерман назвала способы восполнения энергии. По ее словам, одним из возможных способов является голодание по календарю Экадаши, который помогает укрепить здоровье и сохранить молодость, пишет Pravda.Ru. Кроме того, эксперт перечислила следующие варианты:
Напомним, астролог назвала способ узнать свою судьбу по дате рождения.
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