Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Эксперт назвала способы восполнения энергии

Фото Эксперт назвала способы восполнения энергии
Фото Эксперт назвала способы восполнения энергии

Freepik, authors: FreshSplash

По словам эксперта Ирины Лидерман, наиболее мощное восполнение энергии происходит при голодании.

Специалист по работе с подсознанием и наставник по быстрой трансформации жизни Ирина Лидерман назвала способы восполнения энергии. По ее словам, одним из возможных способов является голодание по календарю Экадаши, который помогает укрепить здоровье и сохранить молодость, пишет Pravda.Ru. Кроме того, эксперт перечислила следующие варианты:

  • Воздух. Дышите полной грудью и откажитесь от курения, ведь это разрушает течение тонкой энергии.
  • Еда. Откажитесь от продуктов с ненатуральным составом.
  • Мысли. Чем больше у вас негативных мыслей, тем хуже вы воспринимаете энергию мира и тем больше вам нужно тратить своей энергии.
  • Соль и сода. Заведите себе за правило лежать в ванне с солью и содой каждый день, и вы увидите результат уже через три недели.
  • Секс. Дама особенно важно научиться направлять мощную сексуальную энергию.
  • Саморазвитие. Занимайтесь новыми занятиями, чтобы сделать свое пространство более восприимчивым к потокам энергии.
  • Молитвы. Читайте свои молитвы каждый день.
  • Благодарности. Ежедневно проговаривайте семь благодарностей утром и вечером.

Напомним, астролог назвала способ узнать свою судьбу по дате рождения.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

энергетика
голод
эксперт
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24523
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21725
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
17001
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12843
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10173
Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян
7958
В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям
7249
В Новосибирске стаффордширский терьер запрыгнул в машину пенсионерки попросить о помощи