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общество

Эксперт прокомментировал массовое увольнение чиновников на Украине

Фото Эксперт прокомментировал массовое увольнение чиновников на Украине
Фото Эксперт прокомментировал массовое увольнение чиновников на Украине

Freepik, authors: BernardaSv

По словам эксперта Владимира Джаралла, этому поспособствовали определенные центры влияния.

Политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал массовое увольнение чиновников на Украине. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось зачистить всё пространство от различных соперничающих группировок, пишет Pravda.Ru.

«Внутри этого "коллективного Зеленского" стали возникать свои собственные группировки, стали возникать свои собственные центры влияния, которые, естественно, соперничали уже друг с другом», — считает аналитик.

Джаралла не исключает, что именно американцы настояли на увольнении Тимошенко.

«Тимошенко и связанная с ним группа проиграли в закулисной схватке, и в результате, естественно, сейчас их вычищают. Американцы сделали вывод из определенного украинского опыта и поняли, что время от времени нужно прореживать все украинское политическое поле», — уверен он.

Напомним, Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

увольнение
чиновники
Украина
Зеленский
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