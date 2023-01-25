Эксперты назвали самые востребованные профессии в России в 2023 году

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Согласно данным экспертов, наиболее востребованы специалисты в сферах продажи, логистики, строительства и медицины.

На данный момент в России самыми востребованными считаются специалисты сферы продажи, логистики, строительства и медицины. Кроме того, работодатели в активном поиске продавцов, учителей, врачей, водителей, инженеров и курьеров, пишет NEWS.ru.

По данным сервиса HeadHunter, за последний месяц на онлайн-платформе было размещено около 70 тысяч вакансий на должность продавцов-консультантов и продавцов-кассиров.

«В 2023 году спрос на специалистов в сфере торговли не будет снижаться», — заявил управляющий директор «Авито.Работы» Артем Кумпель.

Число открытых вакансий врача на hh.ru составило 32 тысячи, а средняя зарплата достигает 50-85 тысяч рублей. С июля по декабрь 2022 года количество предложений для врачей увеличилось на 16%.

Высокий спрос отмечается также на водителей. Число вакансий на hh.ru за последний месяц составило 29,6 тысяч рублей, а средняя зарплата— 40-85 тысяч рублей. Вырос и спрос на инженеров, специалистов рабочих профессий, технологов, а также аграриев. Медианная зарплата в промышленности и сельском хозяйстве — 42,5 тысяч рублей.

За полгода количество размещенных вакансий для учителей школ, вузов и сузов выросло на 59%. Повышенный спрос на педагогов объясняют невысокими заработками при большой загрузке.

Самую впечатляющую динамику продемонстрировал спрос на курьеров в России. В июле медианная зарплата доставщиков составляла 45 тысяч рублей. Однако в октябре работодатели предлагали заработок на 30% выше, следует из данных «Зарплата.ру».

Напомним, социологи назвали самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирской области.