Энергия бизнеса: как 2022 год отразился на барнаульской компании по производству электрощитов

Фото предоставлены компанией «Е-Шкаф»

Непростой 2022 год для алтайской компании «Е-Шкаф» оказался удачным. Спустя 7 лет на рынке общий кризис подтолкнул ее к экстренному развитию. Производители электрощитов быстро адаптировались к новым условиям и уже заменили ряд иностранных производителей оборудования.

Высокая технологичность, стремление к инновационным разработкам обеспечили алтайскому заводу прирост клиентов за год на треть. А это, в свою очередь, стимулировало компанию к проработке новых решений – и не только в промышленном секторе. Скоро завод опробует на себе промышленный маркетплейс, чтобы после представить его всему рынку. О том, к чему 2022 год подтолкнул «Е-Шкаф», Сиб.фм рассказал руководитель завода Павел Черемисин.

Павел, как на вас отразились события февраля 2022 года?

Ситуация сыграла нам на руку, так как ушли большие электротехнические компании и связанные с ними же производители. Сейчас многие заказчики вынуждены переделывать проекты, которые были заложены под другие бренды. Мы в этом смысле проявили гибкость: компания у нас небольшая, накоплен хороший технический опыт, который позволяет найти замену и провести продукцию того же качества, что и было запроектировано. То есть, мы заходим в проекты, которые делали другие компании под других производителей. Это открыло нам ворота к большим заказчикам. У нас начался «золотой период». По предварительным оценкам, в этом году мы приросли в 2-2,5 раза.

Какие бренды вы заменили?

В основном, европейские – Schneider, ABB, Siemens и другие. Наши клиенты расположены не только в Алтайском крае. Мы представляем свою продукцию и на востоке, и на западе.

А в чем испытываете сложности?

В поиске поставщиков. Мы сильно завязаны на поставщиках электрооборудования. Чтобы вы понимали: доля импортного оборудования в энергетике – 70%, а в некоторых сегментах – 90%. Представляете, какие сейчас рынки освободились? Как говорится, здесь как в 90-е годы: палку втыкаешь – и она у тебя сразу растет. В России есть производители электрооборудования, комплектующих. Но они уже загружены на несколько месяцев вперед. Соответственно, увеличиваются сроки поставки. Поэтому ниши активно занимают китайские, корейские поставщики, производители. Это как с автомобильным рынком.

Плюс, для информации: 80% времени изготовления электрошкафа занимает комплектация – мы заказываем товар, оплачиваем его и ждем, когда он к нам приедет. Представляете, сколько времени теряется? И это одна из проблем, которая нас стимулировала на создание специального сервиса, чтобы обеспечивать себя производственными материалами намного быстрее, чем по классической схеме. Проще говоря, система собирает со всех складов информацию о том, что у кого есть, в каком количестве, по какой цене. И мы очень быстро можем найти себе комплектующие, а не работать с одними и теми же компаниями.

И это все в формате маркетплейса?

Это пока не совсем он. Хотя в дальнейшем вероятно преобразование IT-сервиса в маркетплейс, промышленный маркетплейс, b2b-тема для предприятий. Мы начинаем обкатывать его на себе и партнерах.

А сколько человек у вас работает?

30 человек. У нас постоянная потребность в инженерах, сборщиках, слесарях... Вообще производство электротехники, электрощитов очень сильно зависит от ручного труда. Его много, поэтому мы начали думать, как нам его использовать более рационально. Есть два пути, мы по ним идем параллельно.

Один – оснащение производства механизированным, автоматизированным оборудованием, которое позволяет ускорить сборку. Второй – выход на типовую серийную продукцию, чтобы ускорить тем самым производство, снизить себестоимость труда. Плюс, небольшой спойлер: мы пытаемся освоить технологию, которая позволит существенно ускорить сборку шкафов. Опять же, снизить ее себестоимость, сделать нашу продукцию более конкурентоспособной. Шкафы, которые можно увидеть на любом предприятии, по сути собраны по технологиям столетней давности – из проводов и комплектующих вручную. Сам процесс сборки однотипен. Мы думаем, надо менять ситуацию, и есть пара разработок. Так что мы совершим небольшую революцию.

То есть, сделаете процесс автоматизированным?

Да. Сборка может стать автоматизированной. В Германии, где-то на выставке, видел станок, который собирает шкафы. Но он настолько громоздкий, настолько большой и, соответственно, дорогостоящий, что его может позволить себе редкая компания. В России тем более.

В плане маркетинга – пришлось ли от чего-то отказаться, перестраивать модель?

Мы только увеличиваем бюджет на маркетинг и разрабатываем разные направления. О каких-то я уже вам рассказал. Еще одно – устройство для мониторинга работы нашей продукции до того, как она сломается, чтобы принять какие-то меры до того момента, когда она может выйти из строя. Точно не помню, но 60 или 70% случаев выхода из строя электрошкафов происходит из-за перегрузки – они просто сгорают. Шкаф стоит миллионы, десятки миллионов, но от него зависит жизнь всего предприятия. Это несопоставимые потери. Сейчас с рынка ушли компании, которые ранее предлагали эти системы мониторинга. Российских среди них были единицы. Мы развиваем это направление.

С какими настроениями встречаете 2023 год? К чему готовитесь?

Думаю, ситуация сильно не поменяется. Не ожидаем возврата европейских компаний, будем адаптировать производство, использовать отечественное и азиатское оборудование. Вряд ли в 2023 будет сильно хуже. 2022 мы пережили, знаем, к чему быть готовым! На мой взгляд, российская энергетика, в худшем случае, будет стагнировать. Но так как население страны прирастает, потребление электроэнергии будет увеличиваться. Соответственно, будет увеличиваться и электротехническая отрасль.

Справка

Компания «Е-Шкаф» занимается электрооборудованием с 2016 года. Ее клиенты – предприятия по производству станков, насосов, сушилок и прочего оборудования для промышленного и аграрного сектора из разных регионов России. Основной продукт – электрощиты.