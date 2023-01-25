Именины у Татьяны 25 января 2022 года – красивые открытки и оригинальные поздравления в Татьянин день

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Любой российский православный священник скажет, что помощи в освоении наук и защиты от злых сил нужно просить у святой Татианы. Она совершенно заслуженно считается покровительницей просвещения, студентов и образования.

День памяти

Прежде всего, 25 января – это день памяти святой мученицы Татианы. Такой статус в православии заслуживают лишь великие люди, принявшие муки за Христа. Так случилось и с Татьяной. Воспитанная в благочестии и страхе Божием, хорошо обученная основам Божественного Писания, она вместе со родителями была тайной христианкой (норма для языческого Рима 200-тых годов).

Мучения маленькой Татьяны

Гонения на христиан со стороны римских язычников в годы жизни Татьяны были нормой. Однажды девочку схватили прямо на улице и наряду с её единомышленниками заставили поклониться Апполону. За отказ её пытали, истязая тело металлическими крючьями. Вместо слёз и стенаний святая дева молилась за своих мучителей и просила Господа открыть им душевные очи и научить истине.

Молитва её была услышана: небесный свет озарил их, и они увидели четырёх ангелов, окружавших святую. Тогда мучители пали к ногам святой Татьяны и стали молить её о прощении. Это разозлило римских судей, которые приняли решение казнить солдат, поверивших Татьяне, а её саму судить.

Судьи приказали обнажить её и острыми бритвами резать тело. Как знамение её чистоты, из ран вместе с кровью истекло молоко, и воздух наполнился благоуханием, подобным благоуханию святого мира, ибо Татьяна была исполнена Святого Духа, рассказал Епископ Александр (Милеант).

Нечеловеческие пытки

На этом истязания не закончились. Юную девушку растянули на земле и до ночи били жезлами так, что сами мучители быстро теряли силы и часто сменялись. Но и это не сломило сильный дух Татьяны. На следующий день девушку, на теле которой не осталось и следа от пыток, отвели в цирк и выпустили на неё атласского льва. Но зверь не тронул девушку и ласкался к ней и покорно лизал ей ноги. Отчаявшись, римские судьи приказали продолжить пытки железными крючьями, а после решили сжечь Татьяну на костре. Но вопреки их ожиданиям, ни тело, ни роскошные длинные волосы, которыми она укутала свою наготу, не тронули девушку.

Мучители подумали, что всё дело в волосах Татьяны и остригли её, бросили под замком в храме Зевса. Через три дня в храме они увидели лопнувшую на мелкие части статую своего идола и мирно молящуюся девушку. Святую мученицу обезглавили вместе с её отцом, который, видя страдания своей дочери, он не пожелал оставаться тайным христианином и решил пострадать вместе с ней.

Россия помнит и чтит

День памяти мученицы Татианы для нашей страны имеет особое значение. 12 января (25 января по новому стилю) 1724 года Петром Великим была основана Российская Академия Наук в Санкт-Петербурге. А через год при Академии открылся Санкт-Петербургский Академический Университет.

12 января (25 по новому стилю) 1755 года граф И.И.Шувалов подал прошение об учреждении нового учебного заведения именно в Москве. Императрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании Московского Университета «для общей Отечеству славы», дабы «возрастала в нашей пространной Империи всякое полезное знание».

Так дважды в российской истории была закреплена связь нашей отечественной науки с днем памяти святой мученицы Татианы.

У православных россиян есть поверье: чтобы сбылось заветное желание, нужно 25 января в Татьянин день забраться на самое высокое место в округе и, глядя на солнце, загадать его. Считалось, что если делать это искренне, то мечта обязательно осуществится.