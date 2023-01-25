Ипотека по частям стала доступна покупателям квартир в квартале «Основатели»

Фото: ООО МЕТР

В рамках траншевой ипотеки ежемесячный платёж составит всего от 7 770 рублей первые полтора года.

При покупке квартиры в квартале «Основатели» с января 2023 года стала доступна траншевая ипотека. В рамках программы ПАО Сбербанк выдаёт кредит двумя частями: первую – сразу после заключения договора долевого участия, вторую – ближе к дате переезда. В результате до сдачи дома в эксплуатацию покупателю начисляют проценты лишь на первый транш, а не на всю сумму кредита.

Например, при покупке студии стоимостью 3,15 млн рублей по программе «Семейная ипотека» под 5,7% первый транш, то есть первая часть, составит 1 338 750 рублей*. До 1 июня 2024 года будущий житель квартала «Основатели» будет платить 7 770 рублей в месяц. Второй транш тоже составит 1 338 750 рублей, ежемесячный платёж увеличится до 15 667 рублей.

Квартал «Основатели» является первым проектом ГК «Поляков», руководитель которой – Илья Поляков, заместитель председателя комитета по строительству Законодательного собрания Новосибирской области. Дома возводят в микрорайоне Родники – одном из самых крупных спальных районов Новосибирска. Он отличается развитой инфраструктурой, поэтому привлекателен для семей и молодых людей.

Сейчас ведётся строительство первого дома квартала «Основатели». В нём будет один подъезд, площадь квартир составит от 23,5 до 53 м². Скоро откроют продажи во втором доме, где появятся трёхкомнатные варианты площадью до 70,6 м². Будущие жители квартала могут приобрести квартиры с отделкой White box или с готовым ремонтом, с авторскими или свободными планировками.

Стоимость квартир варьируется от 3,15 млн до 5,4 млн рублей, однако цена не стоит на месте. При покупке можно воспользоваться не только траншевой ипотекой, но и другими выгодными программами банков. Подобрать подходящую вам помогут в отделе продаж квартала «Основатели».

* Расчёт для студии площадью 23,5 м², 3 150 000 руб. Срок кредита – 30 лет. Информация действительная на момент публикации. Предложение доступно по ставке от 5,7% годовых в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жильё у застройщика – партнёра Банка ООО СЗ «Первый», при первоначальном взносе от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения, а также при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации». Перечисление застройщику суммы кредита осуществляется двумя частями в срок, установленный в Договоре долевого участия.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – до 6 млн руб. Кредит предоставляется гражданам РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.