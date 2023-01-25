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экономика

Клиенты ВТБ смогут получать госуведомления в банковском приложении

Фото Клиенты ВТБ смогут получать госуведомления в банковском приложении
Фото Клиенты ВТБ смогут получать госуведомления в банковском приложении

Фото freepik.com

Банк подключает для клиентов сервис уведомлений от госорганов. Теперь пользователи приложения смогут бесплатно получать информацию от Социального фонда России, постановления по штрафам ГИБДД и сообщения об исполнительном производстве.

ВТБ предлагает клиентам удобные банковские сервисы, которые помогают быстро и просто осуществлять повседневные операции. Новый функционал мобильного приложения позволит клиентам мгновенно получать информацию из различных ведомств и вовремя на нее реагировать, например, своевременно оплачивать штрафы или гасить задолженность по исполнительному производству. Уведомления будут приходить в формате СМС или пуш-сообщений, их перечень будет расширяться с развитием сервиса. Услуга для клиентов ВТБ полностью бесплатна.

«Ежемесячно от различных государственных структур россиянам приходит более 155 млн уведомлений на Госуслугах. Не все успевают отследить их получение и вовремя внести нужные платежи, в результате могут начисляться пени за просрочку. Новый сервис поможет клиентам избежать таких случаев и позволит своевременно получать информацию в «едином окне». Пользователи предпенсионного возраста вовремя получат сообщения, как оформить пенсию, а банк со своей стороны окажет им дополнительную поддержку. Первые клиенты с устройствами на Android смогут воспользоваться сервисом уже в январе, а массовый запуск запланирован в марте 2023. В дальнейшем мы планируем дорабатывать новый функционал и расширять число госорганизаций, сообщения от которых станут доступны в мобильном приложении», – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги».

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, сервис «Госуведомления» пополнит список социальных услуг банка, которые упрощают взаимодействие клиента с государством. Уже сегодня в приложении можно воспользоваться Социальным калькулятором, который после короткого опроса позволит узнать, какие пособия от государства положены, и поможет с их оформлением. А чтобы процесс заполнения заявлений был максимально простым, можно единожды выбрать счет для получения будущих выплат и пособий в Центре социальных выплат и привязать его к Госуслугам.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ВТБ
госуслуги
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