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Магия чисел: в 2022 году ипотеку получили 22 тысячи Татьян

Фото Магия чисел: в 2022 году ипотеку получили 22 тысячи Татьян
Фото Магия чисел: в 2022 году ипотеку получили 22 тысячи Татьян

Фото: Сбер

К Татьяниному дню (День российского студенчества) аналитики Домклик посчитали, сколько ипотек в прошлом году получили жительницы страны с именем Татьяна. В 2022-м году новое жильё благодаря Сберу приобрели 22 тыс. Татьян. Это 2,7% от всей выданной банком ипотеки. Общая сумма кредитов превысила 62,5 млрд рублей.

При этом 72% Татьян предпочли жильё на вторичном рынке, а 28% — в новостройках. Больше всего обладательниц этого имени оформили ипотеку в Московской области (8%), Москве (5,1%), Свердловской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (по 4%). А вот в Ингушетии ни одной Татьяны среди взявших жилищный кредит не нашлось — это единственный такой регион в стране.

51% Татьян, оформивших ипотеку в 2022 году, — в возрасте 31–45 лет, 25% — 46–55 лет.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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