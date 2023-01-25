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Многодетную мать из Новосибирской области заселили в аварийный дом

Фото Многодетную мать из Новосибирской области заселили в аварийный дом
Фото Многодетную мать из Новосибирской области заселили в аварийный дом

Фото СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после жалобы многодетной матери, которой предоставили жильё в аварийном доме.

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников администрации Коченевского района Новосибирской области, которые предоставили многодетной матери квартиру в аварийном доме. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что дело в отношении чиновников возбуждено по статье "халатность". 0

"Ранее ход и результаты доследственной проверки по данному факту по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении следственного ведомства.

Как выяснилось, история с квартирой в аварийном доме тянется уже не один год.

Женщина еще в 2019 году обратилась в администрацию района с просьбой о выделении жилья. В 2020 году власти выделили семье квартиру в Коченево. При этом площадь помещения оказалась ниже нормы. Кроме того, сам дом еще в 2010 году был поставлен на учет как аварийный.

"Однако ответственными должностными лицами администрации района никаких мер для ремонта или расселения жильцов дома до настоящего момента не принято", — добавили в Следкоме.

Ранее Сиб.фм писал о многодетной матери из Краснозерского района НСО. Там следователи возбудили уголовное дело после того, как местные власти купили для многодетной семьи «ледяной дом». Особняк обошелся бюджету почти в 6 миллионов рублей, но он фактически не пригоден для жизни. Мать-героиня и 8 ее детей до сих пор не могут справить новоселье. Новый дом оказался еще холоднее их нынешнего аварийного жилья.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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