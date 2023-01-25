Нефтетранспортники помогли археологам спасти древние курганы в Новосибирской области

Фото предоставлены АО «Транснефть - Западная Сибирь»

В прошлом году в зоне реконструкции участка линейной части магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск — Сокур в Чановском районе Новосибирской области были завершены археологические охранно-спасательные работы.

Раскопки проводились при тесном сотрудничестве компании «Транснефть — Западная Сибирь» и сибирских археологов. Поиск и сохранение памятников археологического наследия проходили на курганных могильниках озер Аялвач-1 и Таштагол-1.

«Успешное выполнение археологических раскопок в условиях расположения действующих трубопроводов было бы невозможно без всемерного участия специалистов служб и подразделений АО «Транснефть — Западная Сибирь», — отметил руководитель ИАЭТ СО РАН в благодарственном письме.

Чтобы приступить к раскопкам археологи прошли специальное обучение и получили разрешения на полевые работы в охранных зонах МНПП. АО «Транснефть — Западная Сибирь» оказывало содействие в организации доступа ученых на территорию проведения работ.

«В общей сложности было раскопано около 15 тыс. кв. м. Мы исследовали 8 курганов, где нашли средневековые захоронения людей вместе с погребальным инвентарем, а также оружием, украшениями, конским снаряжением, предметами быта, — рассказывает руководитель археологических изысканий, старший научный сотрудник Института, кандидат исторических наук Антон Выборнов. — За пределами курганов также выявлены грунтовые погребения».

В результате археологических раскопок получены важные артефакты для исследования средневекового населения Барабинской лесостепи. Ученые считают, что материалы раскопок с учетом новейших методов археологии помогут лучше понять, как в Сибири происходило взаимопроникновение культур и обрядов местных жителей и тюрков-кочевников.

В конце декабря 2022 года доклад о проведенных археологических исследованиях был представлен на итоговой научной сессии института. Находки в настоящее время находятся на реставрации, после чего будут переданы в государственный музейный фонд в соответствии с региональной принадлежностью. Материалы раскопок получат свое воплощение в виде научных аналитических отчетов и публикаций в научных, учебных и популярных изданиях.

Отметим, что директор Института, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин выразил нефтепроводчикам признательность за содействие ученым в спасении уникальных памятников истории средневековой культуры Сибири.