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Норникель раскрыл производственные данные по итогам 2022 года

Фото Норникель раскрыл производственные данные по итогам 2022 года
Фото Норникель раскрыл производственные данные по итогам 2022 года

Инфографика от ПАО «ГМК «Норильский Никель»

В 2022 году «Норникель» полностью выполнил свою производственную программу и увеличил производство всех металлов, при этом выпуск меди и платины совпал с прогнозными показателями, а объемы производства никеля и палладия их превысили.

Производство никеля за весь год выросло на 13%. Основные факторы впечатляющего роста: низкая база 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика.

Рост производства меди за год – плюс 6%. За год производство палладия выросло на 7%, платины – на 2%.

«В прошлом году нам удалось минимизировать влияние новых рисков, связанных с изменением геополитической обстановки, на нашу операционную деятельность. В частности, были налажены альтернативные каналы поставки запчастей и начаты закупки техники и оборудования у новых иностранных поставщиков из дружественных стран и из России, а также были выстроены новые логистические маршруты. В четвертом квартале наши горные предприятия уже начали получать новую технику и запасные части», – прокомментировал старший вице-президент – производственный директор Сергей Степанов.

«Норникель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

2022 год стал достаточно успешным для компании. Помимо хорошей производственной деятельности «Норникель» подтвердил исполнение ключевых социальных обязательств в регионах присутствия. В Норильском промышленном районе реализуется масштабная программа по уборке территорий «Чистый Норильск», идет комплексная реновация города. По этой программе к декабрю 2024 г. Норильск получит два новых дома с однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Стройка началась в прошлом году. В этом году по соседству появится еще одна строительная площадка. Рядом начнется возведение современной инновационной школы на 1 100 мест. Большие стройки в районе продолжит проект кампуса для студентов Заполярного государственного университета. Компания построит здание на участке почти в 15 000 м2. На этот проект «Норникелем» выделяется дополнительное финансирование, сверх затрат на программу реновации. В ближайшее время начнется проектирование кампуса. Среди других проектов компании по программе реновации в ближайших планах — строительство жилья в Оганере. Там на участке в 12 га уже начались земельные изыскания для строительства восьми домов, детского сада и школы. Подрядчики уже приступили к подготовке архитектурно-планировочных решений.

Сильные производственные результаты дают возможность стабильно реализовывать мероприятия в рамках социальной стратегии компании.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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