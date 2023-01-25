Новикомбанк и Гарантийный фонд Владимирской области расширяют сотрудничество

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал победителем первого в 2023 году конкурса на право размещения временно свободных средств гарантийного фонда Владимирской области на банковских депозитах.

Среди ключевых требований для работы со средствами Гарантийного фонда – наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже «A-(RU)» от АКРА или «ruA-» от «Эксперт РА».

В 2022 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитные рейтинги банка до ruA+. В тот же период агентство АКРА подтвердило ранее присвоенный ему уровень ruA+. Также банк в 2022 году получил еще один кредитный рейтинг — АА- от агентства НКР. Благодаря этому Новикомбанк смог увеличить объем размещения средств региональных органов власти и продолжил наращивать сотрудничество с областными Гарантийными фондами.

Размещение средств Гарантийных фондов на банковских депозитах дает возможность увеличить размер гарантийного капитала. Наличие необходимых сумм обеспечивает доступ предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) и организаций инфраструктуры поддержки МСП к финансовым ресурсам.

«Размещение денежных средств на депозитах банка обеспечивает дополнительными ресурсами реальный сектор экономики регионов. Наше сотрудничество с Гарантийным фондом позволяет решить проблему нехватки залогов у предпринимателей при оформлении кредитов. Мы участвуем в программах господдержки МСП для того, чтобы упростить клиентам доступ к кредитным ресурсам и одновременно предоставить им качественный банковский сервис. При таком формате партнерства предпринимателю достаточно лишь подать заявку на кредит, а банк обеспечит административное сопровождение сделки», — отметила управляющая филиалом банка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.