Новогодние украшения в центре Новосибирска уберут к апрелю

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске все новогодние иллюминации уберут к апрелю.

В четверг, 26 января, в центре Новосибирска начнут демонтировать новогоднюю иллюминацию. Сначала уберут светящийся потолок на улице Ленина. Позже начнут снимать все гирлянды и декор в Театральном и Первомайском скверах. Об этом сообщили в управлении культуры мэрии Новосибирска.

Светящийся потолок на Ленина планируют убрать до 3 февраля. С 1 февраля начнут убирать украшения в Театральном сквере возле НОВАТа. Там уберут ледяные фигуры, фотозоны и другие светящиеся элементы. Символ Нового года — ёлку разберут 10-12 февраля.

С 3 февраля в Первомайском сквере уберут светящиеся снежинки и ёлочные игрушки.

Дольше всех провисят гирлянды на деревьях — их снимут ближе к апрелю.

Как ранее писал Сиб.фм, на демонтаж новогодних декораций в Новосибирске потратят 8 млн рублей.