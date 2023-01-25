Новосибирский реестр зафиксировал смену трендов на рынке недвижимости

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал зафиксированную Новосибирским реестром смену трендов на рынке недвижимости.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области опубликовало информацию об учетно-регистрационной деятельности за 2021-2022 годы.

Эксперт отметил, что поквартальный анализ показывает смену отдельных трендов во втором полугодии.

Если в первом полугодии число договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве немного опережало график 2021 года 2151 против 2031 годом ранее, то соотношение во второй половине года уже 2780 переуступок в пользу 2021 года. Разница в ипотечных процентах делает переуступку во время строительства экономически невыгодной.

Разница в количестве погашенных ипотек между 2022 и 2021 годами в первом полугодии составляла 14,5%, а во втором уже 54% в пользу 2021 года. Досрочно гасить ипотеку стало бессмысленно. Депозит в банке выше средневзвешенной ипотеки на новостройки, а погасив ипотеку на вторичное жильё под такой же процент уже не возьмешь.

Общее число регистраций по ипотеке уменьшилось на 19%, в том числе на жилые помещения на 27%, по всем остальным пунктам на 7%.

По мнению аналитика, и в цене недвижимости, и в соотношении ипотечных кредитов выросла нерыночная составляющая, что приведёт к дальнейшему перекосу рынка.

«К работе самого РЕЕСТРА вопросов стало меньше, зафиксирован рост общего числа учетных действий на 46% и увеличения доли электронных регистраций по всем основным параметрам», — резюмировал Николаев.