Новосибирскую авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за нарушение прав инвалида

Фото: правительство НСО

S7 Airlines оштрафовали за неудобную гостиницу для пассажира-колясочника.

Новосибирскую авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей за неправильное размещение инвалида-колясочника в гостинице во время стыковочного рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как уточни в ведомстве, в августе 2022 во время ожидания стыковочного рейса S7 предоставили инвалидку гостиницу, не отвечающую требованиям закона о социальной защите инвалидов. Номер не подходил для колясочника, а туалетная комната была должным образом не оборудована.

Как ранее писал Сиб.фм, из-за сбоя 10 пассажиров компании S7 не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд, пассажирам не хватило мест в самолете.