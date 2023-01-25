Филармонию Новосибирска с 6 февраля возглавит Ирина Устинова

Фото со страницы ИриныУстиновой во "ВКонтакте"

Ирина Устинова будет назначена на должность нового генерального директора Новосибирской филармонии в феврале.

В жизни культурных учреждений Новосибирской области намечаются перестановки. По информации источника Сиб.фм, на должность генерального директора будет назначена Ирина Устинова. Ее предыдущее место работы — "Карельская государственная филармония", где она трудилась с 2011 по 2022 годы.

В Новосибирске Устинова начнет работу в новом статусе с понедельника, 6 февраля.

На своей странице в соцсетях она уже попрощалась с коллективом.

«Сердечно благодарю своих коллег Карельской Филармонии Петрозаводска за преданность, профессионализм, отзывчивость и слаженную командную работу! Вы — мой самый лучший коллектив, именно с Вами я выросла как руководитель. Вместе, мы достигли многого: запустили новые фестивали и реализовали несколько крупных грантовых проектов. Вы умеете работать и отдыхать вместе, уверена, что филармонический лайнер, набрав крейсерскую скорость, движется в правильном направлении и к новым вершинам, – написала на своей странице в соцсетях Ирина Устинова.

– Признательна Министерству культуры Республики Карелия за взаимодействие и поддержку. Благодарю всех партнёров, с кем создавали новые проекты и покоряли вершины. Начинаю новый этап в своей жизни уже на следующей неделе».

Ирина Устинова — выпускница Петрозаводской государственной консерватории имени А.К.Глазунова по специальности "Музыковедение", также она окончила заочное отделение Международного института экономики и права (Москва) по специальности "Менеджмент организации".

На данный момент исполняющей обязанности гендиректора Новосибирской филармонии является Марина Пономаренко. Она руководит музыкальным учреждением с середины лета прошлого года. Она пришла на смену Александру Бочарникову, который в конце июня возглавил театр имени Гоголя («Гоголь-центр») в Москве и уехал в столицу России жить.