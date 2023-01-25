Охотничья лайка застрелила рыбака в Тюменской области

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В Тюменской области охотничья лайка случайно наступила лапой на спусковой крючок ружья и застрелила рыбака.

В районный суд Тобольска поступило уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в убийстве человека по неосторожности. Инцидент со смертельным исходом произошел 30 октября прошлого года, когда двое приятелей пошли на рыбалку, пишет МегаТюмень.

«Эльмар Т. и Маннур М. собрались на озеро Большой Шишкарым 8 километрах от деревни Тахтагул. Кроме рыболовных снастей Эльмар прихватил с собой охотничье ружье ТОЗ-34 12 калибра. Заряженное и не поставленное на предохранитель оружие он положил в деревянные сани, где суетились две их охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило», — сообщают в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранение в спину получил Маннур. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков от большой потери крови.

Судебное заседание в отношении Эльмира, который нарушил правила обращения с огнестрельным оружием, назначено на 6 февраля 2023 года.

Напомним, в Тюменской области собака чуть не изуродовала лицо 14-летнему подростку.