«Открытие Авто»: средний размер автокредита в Сибири вырос на 19%

Фото: Банк «Открытие»

Эксперты оценили кредитные выдачи 2022 года в Сибири. Спрос на автокредиты в СФО по сравнению с прошлым годом практически не изменился, тогда как по России снизился на 15%. Объёмы выдач превысили прошлогодние показатели на 14%. Средний чек автокредита по итогам года увеличился на 19%, до 1 млн рублей. В том числе, 1,5 млн рублей по новым машинам и 943 тыс. рублей по автомобилям с пробегом.

Согласно статистике, спрос на автокредиты в СФО по сравнению с прошлым годом не изменился: за 12 месяцев 2022 года было столько же заявок, как и годом ранее, тогда как по России этот показатель снизился на 15%. Годовой объем выдач автокредитов в рублях при этом даже вырос на 14% на фоне снижения по рынку на 36%. Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в СФО стали Новосибирская область, Кемеровская область и Красноярский край.

В 2022 году в сибиряки преимущественно оформляли автокредиты на подержанные автомобили: их доля в выдачах составила 71% по объёму и 80% по количеству сделок. Тренд не переломился и вследствие возобновления государственной программы льготного автокредитования в августе: она не оказала значимого влияния на регионы Сибири. Спрос на вторичном рынке в регионе стабильно высокий, при этом средний возраст покупаемых в кредит подержанных машин продолжает расти. Половину выдач в «Открытие Авто» в 2022 году составили кредиты на машины 2007-2014 годов выпуска — то есть, автомобили возрастом от 9 до 16 лет.

Средний чек автокредита в Сибири по итогам года вырос на 19% и составил 1 млн рублей (889 тыс. рублей — по итогам 2021 года). В том числе, 1,5 млн рублей по новым машинам и 943 тыс. рублей по автомобилям с пробегом. По статистике общероссийских выдач банка средний чек увеличился до 1,2 млн (+9%). Рост среднего чека, с одной стороны, был вызван рекордным скачком цен на автомобили за год во всех сегментах. С другой стороны, сдерживающими факторами выступили осторожная скоринговая политика и весомая доля в выдачах автокредитов сегмента АСП с традиционно более низким ценником.

Сибиряки в этом году чаще всего оформляли автокредиты с первоначальным взносом 20-30% на срок от 4 до 5 лет по подержанным авто и более 5 лет — по новым. Согласно статистике выдач, в 2022 году у покупателей подержанных автомобилей в СФО наибольшей популярностью пользовались марки TOYOTA, NISSAN, HONDA, KIA и HYUNDAI, так же, как и годом ранее. Предпочтения не сильно изменились за 2022 год и на новые авто: в лидерах оказались LADA, HYUNDAI, KIA, CHERRY и RENAULT. В 2021 году на верхних строках рейтинга были KIA, HYUNDAI, LADA, RENAULT, GEELY.

Южнокорейские бренды удержали места в тройке лидеров за счет успешных продаж первого квартала и запасов на складах. При этом лидерство LADA в кредитных продажах российского авторитейла логично: именно стабильные сделки по отечественной марке, в том числе, в рамках программы государственного субсидирования, поддержали падающий рынок, не дав ему рухнуть еще сильнее.

Интересным выглядит также структура кредитных выдач банка в СФО по стране происхождения покупаемых автомобилей. Если в 2021 году в жители округа чаще всего оформляли автокредиты на новые автомобили корейских (45% выдач) брендов, далее по предпочтениям следовали европейские (22%), отечественные (12%), японские (10%) и китайские (10%) марки, то в 2022 году картина изменилась кардинальным образом. В 2022 году 42% выданных автокредитов на покупку новых машин пришлось на отечественные бренды (рост доли в 3,5 раза), 25% — на корейские (почти двукратное падение),14% — китайские (+4%), 12% — европейские (падение в 2 раза), 6% — японские.

«Ожидания, что рынок автокредитования в 2022 году не достигнет прошлогодних объемов, были прогнозируемы. Банки сегодня продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, а оживление рынка во втором полугодии 2022 года и возобновлённая программа льготного автокредитования не смогли нивелировать весенний провал рынка. Рынок окончательно восстановится только по итогам 2023 года. В связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин. Выдачи кредитов на новые авто подстегнёт возобновленная госпрограмма льготного автокредитования, которая останется в 2023 году одним из драйверов рынка. От объёмов ее финансирования в том числе зависит и соотношение выданных автокредитов в сегменте новых и б/у авто. На покупательский спрос продолжат оказывать влияние общая ситуация в авторитейле и геополитические тренды», — комментирует Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто».