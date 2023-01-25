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Самарский врач назвала способ сохранить молодость кожи

Фото Самарский врач назвала способ сохранить молодость кожи
Фото Самарский врач назвала способ сохранить молодость кожи

Freepik, authors: Olga Peshkova

Самарский косметолог Татьяна Моисеева рассказала, как сохранить молодость кожи в домашних условиях и во сколько обойдется салонный уход.

Самарский косметолог Татьяна Моисеева рассказала, как сохранить молодость кожи в домашних условиях и во сколько обойдется салонный уход. По ее словам, важно следить за рационом питания, соблюдать питьевой режим, отказаться от вредных привычек, чаще гулять и высыпаться, пишет sovainfo.ru.

«Кожа очень благодарный орган, и чем раньше вы начнёте за ней ухаживать, тем дольше она будет радовать вас своим хорошим состоянием», — объяснила косметолог.

Моисеева отметила, что средняя стоимость домашнего ухода составит от 5 000 до 50 000 рублей в месяц. А разовое посещение чистки лица обойдется в сумму от 3000 до 5000 рублей.

Напомним, косметолог предупредила об опасности инъекций ботоксом в раннем возрасте.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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косметолог
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