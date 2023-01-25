Семья из Новосибирска сыграла свадьбу через 10 лет после похода в ЗАГС

Фото: из личного архива Юлии Буданаевой

В Новосибирске Юлия и Михаил Буданаевы отметили "розовую свадьбу" в честь десятилетия брака.

Торжественная церемония чествования супружеской пары в честь 10-летней годовщины прошла в ЗАГСе Ленинского района в Новосибирске.

Юлия и Михаил познакомились в одном из детских лагерей Анапы летом 2001 года. Спустя 11 лет влюбленные встретились в городе Ленске и не узнали друг друга. 22 января 2013 года в отделе ЗАГСа Ленска Республики Саха (Якутия) на свет появилась семья Буданаевых.

По словам Юлии, тогда пара не могла себе позволить сыграть пышную свадьбу с банкетом, платьем и гостями: «Расписались в обед вдвоем 22 января 2013 года», — вспоминает супруга.

В 2015 году пара переехала в Новосибирск из Ленска, молодая семья всегда мечтала жить в большом городе.

Спустя 10 лет совместной жизни, пара решила отметить годовщину свадьбы в виде бракосочетания, по всем правилам. Торжество проходило в ЗАГСе Ленинского района Новосибирска.

«Ощущения не передать словами, речь инспектора в загсе была трогательной, я плакала. В такой момент чувствуешь счастье, радость, волнение, трепет и безграничную любовь к мужу», — поделилась эмоциями Юлия Буданаева.

Поздравить с этой трогательной датой Юлию и Михаила пришли родные, близкие и сын.

В память об этом прекрасном событии, супруги поставили подписи в Почетной книге юбиляров, поздравив друг друга поцелуем, обменявшись золотыми кольцами.