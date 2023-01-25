Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

бизнес экономика общество

Сеть закусочных «Дядя Дёнер» в Новосибирске начала процедуру банкротства

Фото Сеть закусочных «Дядя Дёнер» в Новосибирске начала процедуру банкротства
Фото Сеть закусочных «Дядя Дёнер» в Новосибирске начала процедуру банкротства

Фото: Freepik.com

В Новосибирске начата процедура банкротства сети закусочных «Дядя Дёнер».

Новосибирская сеть продажи фастфуда не уплатила налоги на сумму более двух миллионов рублей и начала процедуру банкротства. Сообщение об этом опубликовали на сайте регионального Арбитражного суда.

Федеральная налоговая служба заявила о несостоятельности компании еще в октябре 2022 года. О том, что фирма не может выплатить долги, также сообщили «Сбербанк» и ООО «Юнилайн капитал менеджмент» — компания не выплатила своим инвесторам 110 миллионов рублей с марта 2022 года.

Тогда же было принято решение о продаже 42 киосков закусочной на аукционных торгах. 69,99% от продажи уйдут в Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, оставшиеся 30,01% получит Сбербанк.

Впервые закусочные «Дядя Дёнер» появились в Новосибирске в 2009 году. Филиалы этой сети также открылись по франшизе в других сибирских городах.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24368
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21576
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
16766
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12687
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
8438
Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян
7890
В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям
7189
В Новосибирске стаффордширский терьер запрыгнул в машину пенсионерки попросить о помощи