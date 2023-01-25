Сеть закусочных «Дядя Дёнер» в Новосибирске начала процедуру банкротства

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В Новосибирске начата процедура банкротства сети закусочных «Дядя Дёнер».

Новосибирская сеть продажи фастфуда не уплатила налоги на сумму более двух миллионов рублей и начала процедуру банкротства. Сообщение об этом опубликовали на сайте регионального Арбитражного суда.

Федеральная налоговая служба заявила о несостоятельности компании еще в октябре 2022 года. О том, что фирма не может выплатить долги, также сообщили «Сбербанк» и ООО «Юнилайн капитал менеджмент» — компания не выплатила своим инвесторам 110 миллионов рублей с марта 2022 года.

Тогда же было принято решение о продаже 42 киосков закусочной на аукционных торгах. 69,99% от продажи уйдут в Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, оставшиеся 30,01% получит Сбербанк.

Впервые закусочные «Дядя Дёнер» появились в Новосибирске в 2009 году. Филиалы этой сети также открылись по франшизе в других сибирских городах.