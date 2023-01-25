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Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян
Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян

Фото: pixabay.com

«Героями» или виновниками Татьяниного дня являются, как заведено в древности, студенты всех мастей. Недаром 25 января в нашей стране называют Всероссийским днём Студента. Потому и подборку самых свежих и по-студенчески креативных поздравительных открыток мы посвящаем им.

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян 2

Этот праздник появился благодаря Императрице Елизавете Петровне, которая подписала указ об открытии Московского университета в этот день.

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян 3

В этот день, в старину, российские студенты собирались в общественном месте и кутили во всю, причем преподаватели, так же закатывали шумные гулянки и отмечали этот праздник вместе со студентами.

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян 4

Татьянин день с его катанием на санях, розыгрышами профессоров, братскими пирушками стал неотъемлемой частью студенческих традиций, объектом студенческого фольклора. Хозяин ресторана «Эрмитаж», Оливье Люсьен (создатель рецепта знаменитого салата), в этот день отдавал студентам для празднования своё заведение.

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян 5

В наши дни Всероссийский день студента отмечается спокойнее, с другими более сдержанными традициями. В этот день, на смену кутежам у современных студентов появились новые поверья, обычаи и традиции.

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян 6

Здравомыслящий студент 25 января не будет учить и зубрить конспекты перед экзаменом – это считается плохой приметой. Считается, что в этот праздник, лучше гулять всю ночь, а на утро, заветная «халява» на экзамене гарантирована.

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян 7

Одна из самых известных традиций на день студента – это призыв Шары. Вечером 25 января студенты открывают окна или выходят на балкон, трясут зачеткой в воздухе со словами: «Шара приди». Хорошим знаком считается услышать фразу: «Уже в пути».

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян 8

На последней странице зачётки в этот День студенты рисуют домик с трубой, из которой выходит дым. Чем выше поднимается дым, тем легче будет учиться.

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян 9

Чтобы студентам весь год везло в учебе, им необходимо посетить церковь и отстоять молебен в честь святой Татьяны, и только после этого приступать к веселью.

Фото Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян 10День российского студенчества всегда праздновался пышно и торжественно. В этот день студентам никто не делал замечаний и не пытался ограничить их свободу. Даже полицейские не трогали пьяных студентов, а если и подходили, то только для того, чтобы предложить свою помощь. Надеемся, что и сами студенты сохранят в свой день благоразумие.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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