В Госдуме приняли поправку об отзыве мандатов у депутатов-«прогульщиков»

Фото: Заксобрание НСО

В Новосибирске депутатов решили лишать мандата из-за неявки без уважительной причины.

Депутаты Госдумы Алексей Савельев («Единая Россия») и Алексей Диденко (ЛДПР) внесли поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в РФ и отдельные законодательные акты РФ». Поправки предусматривают штраф за неявку депутата на сессии и совещания без уважительной причины — вплоть до лишения мандата. 24 января эти поправки приняли во втором чтении, сообщает РБК Новосибирск.

Теперь повод для лишения мандата — длительное отсутствие депутата в стране или за пределами региона. В Новосибирске такими депутатами-«прогульщиками», согласно новой поправке, считаются Сергей Бoйкo и Хельга Пирогова от «Коалиции Новосибирск».

До ввода поправки не существовало законных оснований для отзыва мандатов у депутата, который не участвует в сессиях и совещаниях, находясь в другом регионе или стране. Депутат мог избраться на должность, не посещать округ и сессии Заксобрания — и все равно занимать пост, пока избиратели не инициируют процедуру лишения мандата.