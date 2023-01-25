В Новосибирске глава «МЕТРО МиР» Александр Мысик вновь не сумел обжаловать арест

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Обвиняемый в превышении должностных полномочий руководитель «МЕТРО МиР» Александр Мысик во второй раз не смог обжаловать арест в Новосибирском областном суде.

Главу муниципального предприятия «МЕТРО МиР», курирующего все стратегически значимые стройки в Новосибирске, задержали 16 ноября. Его обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве дороги к ЛДС. Следователи насчитали ущерб в 340 миллионов рублей.

По версии следствия, Мысик принял решение о проведении дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка, хотя это не было предусмотрено в проектной документации.

Через два дня, 18 ноября, в Дзержинском районном суде Александру Мысику избирали меру пресечения. Адвокаты функционера уже пытались обжаловать арест, однако им это не удалось.

15 января этого года истекал срок содержания под стражей. Следователи вновь вышли с ходатайством о продлении ареста до 8 февраля, которое было удовлетворено. Защита обжаловала и это решение, однако вновь безрезультатно.

«Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 23.01.2023 оставлено без изменения постановление Дзержинского районного суда г. Новосибирска отношении обвиняемого Мысика», — сообщили в региональном управлении судебного департамента.