Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество

В Новосибирске глава «МЕТРО МиР» Александр Мысик вновь не сумел обжаловать арест

Фото В Новосибирске глава «МЕТРО МиР» Александр Мысик вновь не сумел обжаловать арест
Фото В Новосибирске глава «МЕТРО МиР» Александр Мысик вновь не сумел обжаловать арест

Фото: Елена Отмахова / Сиб.фм

Обвиняемый в превышении должностных полномочий руководитель «МЕТРО МиР» Александр Мысик во второй раз не смог обжаловать арест в Новосибирском областном суде.

Главу муниципального предприятия «МЕТРО МиР», курирующего все стратегически значимые стройки в Новосибирске, задержали 16 ноября. Его обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве дороги к ЛДС. Следователи насчитали ущерб в 340 миллионов рублей.

По версии следствия, Мысик принял решение о проведении дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка, хотя это не было предусмотрено в проектной документации.

Через два дня, 18 ноября, в Дзержинском районном суде Александру Мысику избирали меру пресечения. Адвокаты функционера уже пытались обжаловать арест, однако им это не удалось.

15 января этого года истекал срок содержания под стражей. Следователи вновь вышли с ходатайством о продлении ареста до 8 февраля, которое было удовлетворено. Защита обжаловала и это решение, однако вновь безрезультатно.

«Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 23.01.2023 оставлено без изменения постановление Дзержинского районного суда г. Новосибирска отношении обвиняемого Мысика», — сообщили в региональном управлении судебного департамента.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

суд
арест
Новосибирский метрополитен
обвинение
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24413
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21617
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
16861
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12728
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
9006
Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян
7906
В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям
7201
В Новосибирске стаффордширский терьер запрыгнул в машину пенсионерки попросить о помощи