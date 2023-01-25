В Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров

Фото: «Смартдайв»

Спасатели МАСС оценили эффективность подводного дрона от новосибирских разработчиков.

Инженеры из новосибирского Академгородка провели испытания подводного дрона вместе со службой МАСС — и теперь спасатели хотят купить себе подводный дрон для поиска утонувших людей. Об особенностях аппарата и совместных учениях рассказал Сиб.фм генеральный директор компании «Смартдайв» Иван Медведков.

Прибор, который производит «Смартдайв», служит для поиска затонувших объектов под водой. Дрон оснащён камерой, через которую оператор на берегу может в реальном времени ориентироваться в пространстве и осматривать предметы под водой.

Совместные учения новой модели «Аквант» на реке Обь прошли осенью 2022 года.

«Мы показывали, как работает оборудование, спасатели смотрели, как дрон ведёт себя под водой. Специалисты задавали много вопросов, мы на них отвечали. Их работа в том числе заключается в поиске утонувших людей. У них есть манекен, с помощью которого проходит тестирование: он закидывается в воду, а наш аппарат его находит. Спасателям очень понравилось, и планируется закупка оборудования для Новосибирской области», — сообщил Иван Медведков.

Спасатели хотят купить один аппарат, который заменит им опасную работу водолаза — погружения могут быть неприятными не только из-за низких температур воды, но и из-за малой видимости: зачастую водолазы не видят на расстоянии вытянутой руки.

Кадр из видео с учений. Так выглядит манекен на расстоянии полуметра от камеры дрона

«В такой мути работать часами — намного лучше с аппаратом, чем погружать водолаза. Также на аппарат можно установить гидролокатор и искать с помощью гидроакустики. Это уже дополнительная опция, и МЧС рассматривают такой вариант», — объяснил директор компании.

Дрон выполнен в двух версиях — для погружения на 100 метров и на 150 метров. МАСС интересует первый вариант, так как глубина водоемов Новосибирской области не превышает несколько десятков метров.

Стоимость базовой версии аппарата — от 790 тысяч рублей, а системы подводной навигации обойдутся спасателям минимум в 1,2 миллиона рублей.