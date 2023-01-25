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общество

В Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров

Фото В Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров
Фото В Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров

Фото: «Смартдайв»

Спасатели МАСС оценили эффективность подводного дрона от новосибирских разработчиков.

Инженеры из новосибирского Академгородка провели испытания подводного дрона вместе со службой МАСС — и теперь спасатели хотят купить себе подводный дрон для поиска утонувших людей. Об особенностях аппарата и совместных учениях рассказал Сиб.фм генеральный директор компании «Смартдайв» Иван Медведков.

Прибор, который производит «Смартдайв», служит для поиска затонувших объектов под водой. Дрон оснащён камерой, через которую оператор на берегу может в реальном времени ориентироваться в пространстве и осматривать предметы под водой.

Совместные учения новой модели «Аквант» на реке Обь прошли осенью 2022 года.

Фото В Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров 2

«Мы показывали, как работает оборудование, спасатели смотрели, как дрон ведёт себя под водой. Специалисты задавали много вопросов, мы на них отвечали. Их работа в том числе заключается в поиске утонувших людей. У них есть манекен, с помощью которого проходит тестирование: он закидывается в воду, а наш аппарат его находит. Спасателям очень понравилось, и планируется закупка оборудования для Новосибирской области», — сообщил Иван Медведков.

Фото В Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров 3

Спасатели хотят купить один аппарат, который заменит им опасную работу водолаза — погружения могут быть неприятными не только из-за низких температур воды, но и из-за малой видимости: зачастую водолазы не видят на расстоянии вытянутой руки.

Фото В Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров 4
Кадр из видео с учений. Так выглядит манекен на расстоянии полуметра от камеры дрона

«В такой мути работать часами — намного лучше с аппаратом, чем погружать водолаза. Также на аппарат можно установить гидролокатор и искать с помощью гидроакустики. Это уже дополнительная опция, и МЧС рассматривают такой вариант», — объяснил директор компании.

Фото В Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров 5

Дрон выполнен в двух версиях — для погружения на 100 метров и на 150 метров. МАСС интересует первый вариант, так как глубина водоемов Новосибирской области не превышает несколько десятков метров.

Стоимость базовой версии аппарата — от 790 тысяч рублей, а системы подводной навигации обойдутся спасателям минимум в 1,2 миллиона рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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