В Новосибирске на адвоката Журкину завели второе дело за хранение марихуаны

Фото: источник Сиб.фм

Адвокат из Новосибирска Алла Журкина стала фигурантом второго уголовного дела после обысков: выяснилось, что у себя дома она выращивала марихуану.

В профессиональных кругах Алла Журкина известна как адвокат коллегии "Титул" Холодкова. В поле зрения оперативников она попала в начале сентября прошлого года. Тогда на основании материалов УФСБ России по Новосибирской области в отношении правозащитника возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве.

Согласно информации источника, близкого к следствию, Алла Журкина за несколько миллионов рублей обещала своему подзащитному, что потерпевший изменит свою позицию. Заплативший клиент ожидаемого результата не получил и поэтому решил обратиться в силовые структуры. На время следствия адвоката отправили в СИЗО.

Ещё во время обысков выяснилось, что адвокат скинула из окна чёрный пакет, в котором было производное амфетамина и марихуана. Это позже доказала экспертиза, поэтому в январе 2023 года возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере". Санкция этой статьи предусматривает ещё 10 лет лишения свободы.

"Марихуану Журкина выращивала в специальной теплице, а падение коробки в тот день заметил дворник, который подметал территорию и сообщил о своей находке",

— рассказал Сиб.фм источник, близкий к следствию.