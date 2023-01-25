В Новосибирске на месте снесённых бараков на Серафимовича построят ЖК

Ирина Малина / АиФ

В Новосибирске жилой комплекс появится на месте, где располагались бараки.

На улице Серафимовича в Новосибирске, где ранее располагались бараки, возведут новый жилой комплекс. Аварийное жильё снесли, площадь освобождённого участка составила 8,2 тысячи квадратных метров.

Ранее местные жители требовали обустроить сквер на указанной территории, однако компания «СЗ "Формула комфорта"» получила разрешение на строительство и возведение жилого комплекса на этом месте.

Подрядчик планирует завершить строительство в 2024 году, а не менее 2,5% жилья достанется обманутым дольщикам. Возводить ЖК будут в два этапа: на первом построят 17-этажный дом с двумя подземными этажами, на втором — 15-19-этажное здание.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске был сдан долгострой на Ельцовской, 4, работы по строительству которого затянулись на шесть лет и завершились лишь после вмешательства прокуратуры, а 192 дольщика получили квартиры. Возведение дома началось ещё в 2018 году застройщиком МУП Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры». Сроки сдачи здания в эксплуатацию переносились вплоть до вмешательства регионального правительства и прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске обманутые дольщики из Кировского района получат квартиры в новом доме.