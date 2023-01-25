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В Новосибирске пройдет Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя»

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Фото В Новосибирске пройдет Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя»
Фото В Новосибирске пройдет Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя»

Фото: форум-выставка «Сибирская строительная неделя»

Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя» - крупное отраслевое событие Сибири и Дальнего Востока — состоится в Новосибирске, в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 14 по 17 февраля 2023 года.

В работе форума-выставки примут участие более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Белоруссии, Средней Азии, занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.

На выставке будут представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.

Фото В Новосибирске пройдет Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя» 2

В рамках форума состоятся крупные федеральные мероприятия: расширенное заседание Правления Российского союза строителей; панельная дискуссия по вопросам промышленной застройки Сибири с участием ключевых федеральных министерств; выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ; тематические заседания всероссийских профильных ассоциаций НОПРИЗ, НОСТРОЙ и экспертных организаций; заседание образовательного консорциума по темам «Строительство и архитектура» и «Инновации в строительстве как средство ускорения темпов строительства и импортозамещения»; расширенное заседание комиссии Общественного совета минстроя России по вопросам ценообразования в строительстве и технологического и ценового аудита; форум ЖКХ и целый ряд других, ключевых для отрасли мероприятий.

Организаторы деловой программы мероприятия: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Российский союз строителей, Правительство Новосибирской области.

В павильонах выставки будут работать профильные тематические площадки:

  • Форум мастеров — мастер-школа от лучших практиков-отделочников — отличная возможность повысить профессиональный уровень и узнать новое вместе с руководителями компаний, производителями материалов и оборудования и известными отраслевыми блогерами.
  • Форум архитекторов и дизайнеров «KreaCollab» — место встречи с ведущими федеральными и региональными экспертами, которые акцентируют внимание на двух ключевых направлениях: архитектура/урбанистика и интерьерный/экстерьерный дизайн.
  • Лекторий – инновационное пространство для презентации новых технологий, цифровых продуктов, налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом.

Фото В Новосибирске пройдет Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя» 3

Генеральный тематический партнер выставки компания «Русский Свет» представит ведущих мировых и отечественных производителей в разделах «Энергетика», «Электротехника» и «Освещение».

Ожидается, что за четыре дня мероприятие посетят свыше 20 тысяч профессионалов строительного рынка.

На сайте Сибирской строительной недели вы можете забронировать стенд или получить билет посетителя.

Не пропустите главное отраслевое событие года!

ООО «Центр Экспо»
8 (383) 363-00-63
info@sibbuilding.ru
sbweek.ru

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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