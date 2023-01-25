В Новосибирске пройдет Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя»

Фото: форум-выставка «Сибирская строительная неделя»

Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя» - крупное отраслевое событие Сибири и Дальнего Востока — состоится в Новосибирске, в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 14 по 17 февраля 2023 года.

В работе форума-выставки примут участие более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Белоруссии, Средней Азии, занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.

На выставке будут представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.

В рамках форума состоятся крупные федеральные мероприятия: расширенное заседание Правления Российского союза строителей; панельная дискуссия по вопросам промышленной застройки Сибири с участием ключевых федеральных министерств; выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ; тематические заседания всероссийских профильных ассоциаций НОПРИЗ, НОСТРОЙ и экспертных организаций; заседание образовательного консорциума по темам «Строительство и архитектура» и «Инновации в строительстве как средство ускорения темпов строительства и импортозамещения»; расширенное заседание комиссии Общественного совета минстроя России по вопросам ценообразования в строительстве и технологического и ценового аудита; форум ЖКХ и целый ряд других, ключевых для отрасли мероприятий.

Организаторы деловой программы мероприятия: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Российский союз строителей, Правительство Новосибирской области.

В павильонах выставки будут работать профильные тематические площадки:

Форум мастеров — мастер-школа от лучших практиков-отделочников — отличная возможность повысить профессиональный уровень и узнать новое вместе с руководителями компаний, производителями материалов и оборудования и известными отраслевыми блогерами.

Форум архитекторов и дизайнеров «KreaCollab» — место встречи с ведущими федеральными и региональными экспертами, которые акцентируют внимание на двух ключевых направлениях: архитектура/урбанистика и интерьерный/экстерьерный дизайн.

Лекторий – инновационное пространство для презентации новых технологий, цифровых продуктов, налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом.

Генеральный тематический партнер выставки компания «Русский Свет» представит ведущих мировых и отечественных производителей в разделах «Энергетика», «Электротехника» и «Освещение».

Ожидается, что за четыре дня мероприятие посетят свыше 20 тысяч профессионалов строительного рынка.

На сайте Сибирской строительной недели вы можете забронировать стенд или получить билет посетителя.

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