В Новосибирске разработали первый в России комплекс для лечения онкологии

Фото: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Новосибирский приборостроительный завод холдинга «Швабе» принимает участие в разработке первого в России ультразвукового комплекса для лечения онкологии. Проект успешно прошел испытания Ростеха.

Новосибирский приборостроительный завод холдинга «Швабе» в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого ведут проект «ДИАТЕР-М». Уникальный ультразвуковой комплекс воздействует на опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

««ДИАТЕР-М» воздействует на ранние злокачественные и доброкачественные опухоли при помощи ультразвука. Основное преимущество такого метода, помимо его высокой точности, в том, что он не требует наркоза или введения сильнодействующих лекарственных препаратов», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Также представитель Ростеха отметил, что в ближайшее время планируется завершить регистрацию устройства в Росздравнадзоре и приступить к практическому использованию комплекса в российских клиниках.

Запуск разработки в серию намечен на 2024 год. Применяться «ДИАТЕР-М» будет преимущественно в хирургических отделениях и онкоцентрах.

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