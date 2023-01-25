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В Новосибирске суд оставил депутата Заксобрания Лаптева в СИЗО до марта

Фото В Новосибирске суд оставил депутата Заксобрания Лаптева в СИЗО до марта
Фото В Новосибирске суд оставил депутата Заксобрания Лаптева в СИЗО до марта

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил арест депутату Заксобрания Владимиру Лаптеву – в СИЗО он пробудет до 26 марта.

Очередное ходатайство следователей в Дзержинский районный суд поступило на этой неделе, 23 января. Обвиняемый в крупном взяточничестве Владимир Лаптев в СИЗО находится с конца сентября, и каждые два месяца ему продлевают арест. Так получилось и сейчас.

«Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 23.01.2023 продлен срок содержания под стражей до 26 марта 2023 года в отношении Лаптева В.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 и части 3 статьи 291 УК РФ»,

— говорится в сообщении Управления Судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, в СИЗО Владимир Лаптев попал 28 сентября. Депутата Заксобрания Новосибирской области заподозрили в получении взятки (статья 290 УК РФ) в размере 900 тысяч рублей. На сайте Заксобрания Владимир Лаптев числится в числе народных избранников. В сентябре же прошлого года членство председателя комиссии по экологии в партии «Единая Россия» было приостановлено.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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